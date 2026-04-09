SARONNO – Una settimana di visite gratuite, incontri e iniziative dedicate alla prevenzione: dal 22 al 29 aprile torna la “(H)Open Week Salute della Donna” promossa da Fondazione Onda ETS, con l’adesione di Asst Valle Olona e il coinvolgimento diretto anche della città.

Durante l’intera settimana, ospedali e case di comunità saranno protagonisti con servizi aperti alla popolazione femminile. Nelle sedi di Saronno, Busto Arsizio, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo, dal 22 al 29 aprile, dalle 10 alle 13, saranno disponibili attività di prevenzione secondaria, educazione alimentare e counseling antifumo con accesso libero.

Spazio anche agli screening: per tutto aprile nelle case di comunità di Saronno e Busto Arsizio e al centro vaccinale di Gallarate saranno garantite le vaccinazioni contro il papilloma virus, gratuite nei casi previsti, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

A Saronno due appuntamenti serali e pomeridiani dedicati al percorso oncologico femminile. Martedì 22 aprile, dalle 20,30 alle 22, all’aula Pianoforte del Day hospital oncologico si terrà “Caffè onco, la cura oltre la guarigione: il benessere possibile”, incontro con specialisti tra oncologia, psicologia e bioetica. Lunedì 28 aprile, dalle 16,15 alle 17,30, spazio invece a “Non solo cura in rosa”, dedicato alla qualità della vita durante la malattia.

Il 27 aprile sarà una giornata centrale: oltre agli incontri di psiconcologia su prenotazione negli ospedali di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate, è prevista la “Staffetta della salute”, una camminata simbolica per sensibilizzare su screening e prevenzione, con partenza alle 15 da Saronno e Gallarate.

Sempre il 27 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, a Saronno si terranno colloqui di psiconcologia al Day hospital oncologico, su prenotazione via mail entro martedì 22 aprile.

A Lonate Pozzolo, il 22, 27 e 29 aprile, saranno inoltre disponibili visite senologiche gratuite su prenotazione telefonica.

Previste infine iniziative dedicate anche alle dipendenti aziendali, con screening e visite specialistiche gratuite tra cui mammografie, Pap test ed ecografie.

“La salute delle donne è una delle nostre priorità – spiega il direttore sanitario Francesca Crespi – investire in prevenzione significa investire nel benessere dell’intera comunità”.

Sulla stessa linea il direttore socio sanitario John Tremamondo: “Non si tratta solo di servizi gratuiti, ma di promozione della cultura della prevenzione e della cura al femminile, resa accessibile grazie al lavoro dei professionisti e al supporto delle associazioni”.

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