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SARONNO – Una caduta in strada e la corsa in pronto soccorso diventano un racconto di riconoscenza: è il messaggio condiviso nei giorni scorsi nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, dove una cittadina ha voluto ringraziare pubblicamente il personale dell’ospedale cittadino.

Il fatto risale a martedì 1 aprile, quando la madre dell’autrice del post è stata soccorsa e portata in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Saronno dopo una caduta. La donna presentava una ferita profonda alla fronte e un forte dolore al braccio destro.

Nel lungo messaggio, diventato in breve tempo molto condiviso, emerge soprattutto l’aspetto umano dell’assistenza ricevuta: “Ci tengo a lasciare questa recensione per il pronto soccorso dell’Ospedale di Saronno, troppo spesso criticato e sottovalutato… Da quel momento siamo stati accolti da persone straordinarie. Non solo professionisti, ma esseri umani veri”.

La cittadina descrive un percorso di cura attento e completo. In particolare sottolinea l’intervento diretto del primario del pronto soccorso, il dottor Mitaritonno, che “è intervenuto personalmente, suturando la ferita con grande cura e attenzione” e predisponendo tutti gli accertamenti necessari.

Viene citato anche il lavoro dell’équipe: “Medici attenti, infermieri scrupolosi, OSS premurosi e gentili: ogni gesto, ogni parola, ogni attenzione ci ha fatto sentire protetti”. Un ringraziamento specifico è rivolto anche al dottor Magni, per l’intervento ortopedico e l’ingessatura, e alla dottoressa Garrí per la visita neurologica, descritta come svolta “con attenzione, delicatezza e grande umanità”.

Il post si chiude con parole semplici ma significative: “Grazie per non averci fatto sentire soli. In un luogo dove spesso si arriva con paura, qui abbiamo trovato competenza, umanità e cuore”.

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