SARONNO – “Quanto tempo deve restare un materasso sul marciapiede per essere rimosso?”. È la domanda, tra ironia e amarezza, di una residente che segnala la presenza di un materasso abbandonato al parco degli Alpini, visibile da giorni a ridosso del vialetto nel cuore del quartiere Prealpi.

Secondo il racconto, l’oggetto sarebbe lì già da prima di Pasqua, sempre nello stesso punto, senza che sia stato rimosso. Una presenza evidente in un’area frequentata quotidianamente da famiglie e cittadini.

“Non dico trovare il responsabile dell’abbandono o della mancata esposizione corretta con ritiro – aggiunge – ma almeno la rimozione. È lì da giorni: davvero nessuno l’ha notato? Nemmeno chi amministra e vive in zona?”.

Poi l’affondo, ancora con tono ironico: “Cosa dobbiamo aspettare? Che arrivino anche cuscini e lenzuola per avere la parure completa?”.

Una segnalazione che punta soprattutto sul decoro e sulla necessità di un intervento rapido per restituire normalità a uno spazio pubblico molto frequentato.

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