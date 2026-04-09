Cronaca

SARONNO – Ancora borseggi al mercato cittadino, con episodi segnalati anche ieri mattina al termine delle attività tra le bancarelle. È la terza settimana consecutiva in cui si registrano casi simili, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, quando l’attenzione dei presenti è più facilmente distratta.

L’ultimo episodio riguarda una donna derubata del portafoglio durante la mattinata. Subito dopo essersi accorta del furto, si è rivolta agli agenti della polizia locale presenti nell’area, ricevendo il consiglio di controllare i cestini dei rifiuti nelle vicinanze, spesso utilizzati dai borseggiatori per liberarsi dei documenti dopo aver preso il denaro.

La ricerca si è trasformata in un’amara scoperta: in un cestino sono stati trovati diversi portafogli, tutti svuotati, ma non quello della vittima. Un segnale che conferma una modalità ormai consolidata, con i ladri che agiscono rapidamente e senza particolare timore di essere notati.

A raccontare l’accaduto è stato anche uno sfogo pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, utilizzato per avvisare altri cittadini e condividere la disavventura: “Anche oggi i borseggiatori del mercato hanno guadagnato la loro giornata! Hanno rubato portafoglio a mia sorella e subito ci siamo rivolti ai vigili li presenti che ci hanno consigliato di guardare nei cestini (per non perdere documenti). Senza poche speranze, abbiamo rovistato nei cestini e ne abbiamo trovati ben quattro (vuoti naturalmente) e non il nostro… i cestini circostanti…”.

Amare le considerazioni: “Ciò vuol dire che, senza neanche alcun timore, svuotano, buttano e continuano la ricerca al denaro… Nessuna paura anche con vigili presenti… tanto che possono fare? Ma possiamo accettare di vivere una città come questa? Il grande spavento e la rabbia sono sicuramente più grandi del loro bottino! Ma quanti dovranno ancora subire?”.

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