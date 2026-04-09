Città

SARONNO – Per la sesta primavera consecutiva, con il sostegno del Comune di Saronno, le vie del centro città si riempiranno di gazebo e di suoni: l’associazione 33&45 è lieta di invitarvi a ‘Saronno in Vinile’, questa domenica, 12 aprile, dalle 10 alle 18. La Festa del disco e del vinile, alla tredicesima edizione, esaudirà ogni desiderio di buona musica ‘fisica’, con 15 gazebo dei nostri amici, cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi, pronti a proporre al pubblico tonnellate di dischi e materiale fonografico, cd, dvd, libri, gadget e arte a tema musicale, merchandise e memorabilia, all’aperto, ad accesso libero, lungo tutto il corso Italia.

In caso di maltempo, l’evento si sposterà sotto i portici di piazza De Gasperi. Trovandoci in centro città, bar e aree ristoro saranno presenti e limitrofe al luogo di svolgimento. I partecipanti sono invitati a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

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