Città

SARONNO – Sedute singole, piccoli angoli verdi e nuovi spazi per studiare o fermarsi a parlare: è questo il cuore dell’intervento di riqualificazione del cortile della biblioteca a Casa Morandi, pensato per rendere l’area più vivibile e frequentata da studenti e cittadini.

Il progetto prevede l’inserimento di nuove sedute, tra sdraio e sedie, oltre a soluzioni con panchine integrate a fioriere e alberelli, per creare zone più accoglienti e funzionali. “Abbiamo acquistato nuove sedute singole, tra sdraio e sedie, e inseriremo anche elementi con panchine e piccoli alberi, oltre a rinnovare il verde e la cartellonistica” spiega l’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio.

L’obiettivo è trasformare uno spazio oggi poco utilizzato in un punto di riferimento per lo studio e la socialità, con aree pensate per la sosta e il lavoro all’aperto. Il verde sarà completamente ripensato, partendo da una situazione attuale in cui è praticamente assente. L’installazione è ora attesa per i primi giorni di maggio.

L’intervento rientra tra le azioni indicate dalla sindaca Ilaria Pagani nell’intervista di fine anno come uno di quelli “piccoli ma importanti” da realizzare nel corso del 2026, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici cittadini in modo rapido e visibile.

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