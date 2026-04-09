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TRADATE – Intervento di bonifica nei giorni scorsi al Parco Pineta, dove sono state rimosse alcune discariche abusive. A darne notizia è stato l’assessore all’Ecologia del Comune di Tradate, Vito Pipolo, con un messaggio pubblicato sui social.

L’assessore ha voluto sottolineare l’efficacia e la rapidità delle operazioni, ringraziando pubblicamente tutti gli operatori coinvolti nell’intervento. Un lavoro che ha permesso di ripristinare condizioni di maggiore pulizia e sicurezza in un’area particolarmente frequentata dalla comunità. Il Parco Pineta rappresenta infatti uno spazio importante per cittadini e famiglie, utilizzato per il tempo libero, le passeggiate e le attività all’aria aperta. Proprio per questo, la presenza di rifiuti abbandonati rappresenta non solo un problema ambientale, ma anche un elemento di degrado che incide sulla fruibilità dell’area.

Nel suo messaggio, Pipolo ha espresso un “grande ringraziamento” ai guardiaparco, agli operatori Seprio e alla polizia municipale, evidenziando il lavoro congiunto che ha consentito di intervenire in modo tempestivo. L’episodio riporta l’attenzione sul tema dell’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che continua a interessare anche le aree verdi del territorio e che richiede controlli costanti e interventi puntuali per essere contrastato.

(foto: anche vecchie porte e infissi abbandonati nel Parco Pineta)

09042026