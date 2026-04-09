Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Proseguono i controlli della polizia locale sul territorio, con un intervento che nei giorni scorsi ha portato a sanzioni e al fermo di un mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti. Durante un pattugliamento, gli agenti hanno fermato un autocarro carico di materiali di scarto, privo del formulario identificativo necessario per il trasporto. Il veicolo, inoltre, risultava utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nella carta di circolazione.

All’interno del mezzo sono stati trovati pneumatici, mobili in cattive condizioni, plastica, materiali da cantiere e residui provenienti da sgomberi di fabbricati. Per queste violazioni è scattata una sanzione di 3.500 euro a carico del conducente, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

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09042026