Comasco

TURATE – Prima la chiamata in codice rosso nella notte, poi il trasporto in ospedale e le indagini ancora aperte: resta da chiarire quanto accaduto a un uomo di 30 anni rimasto ferito in via Tinelli.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 8 aprile, intorno alle 23,30, a poca distanza dalla zona del Comune. L’allarme è stato lanciato con la massima urgenza e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso insieme ai carabinieri della compagnia di Cantù. L’uomo, soccorso inizialmente in codice rosso, è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo. Le sue condizioni sono serie e la prognosi è riservata, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica dei fatti. Non è al momento noto se si sia trattato di un’aggressione né quali siano le cause del ferimento. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nella stessa notte si sarebbe verificato anche un secondo episodio violento tra la notte e l’alba. Su questo fronte, però, al momento non sono disponibili dettagli verificati.

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