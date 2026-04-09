Saronnese

UBOLDO – Domenica 12 aprile alle 10 il corpo musicale orchestra a fiati Santa Cecilia di Uboldo Aps inaugurerà la nuova sede in via Silvio Pellico 12 a Uboldo. L’invito è stato rivolto anche al sindaco Luigi Clerici, chiamato a partecipare a un momento considerato significativo per la crescita dell’associazione musicale cittadina.

La mattinata si aprirà con l’accoglienza e il benvenuto alle 10, seguiti alle 10.30 dal taglio del nastro, dalla benedizione dei locali e dai ringraziamenti ufficiali. Al termine della cerimonia è previsto un piccolo rinfresco per i partecipanti.

Per il corpo musicale si tratta di un passaggio importante, che segna un nuovo capitolo nella propria attività e nella presenza sul territorio. La nuova sede offrirà uno spazio dedicato alle attività della banda e ai progetti musicali futuri, rafforzando il ruolo dell’associazione nella vita culturale del paese.

(foto archivio)

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