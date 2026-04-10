Città

SARONNO – Non c’è pace per il parco degli Alpini alle prese con un materasso abbandonato da ormai due settimane. Un caso di degrado a cui si è aggiunta anche la beffa.

La vicenda è stata segnalata dai residenti ieri, giovedì 9 aprile, con diverse proteste per la presenza di un rifiuto ingombrante lasciato sul marciapiede, appoggiato a un palo, da almeno quindici giorni. Una situazione già portata all’attenzione degli uffici competenti, senza però arrivare alla rimozione.

Se il problema non è stato risolto, nelle ultime ore è arrivato un nuovo sviluppo che ha fatto crescere l’amarezza: il materasso è sparito dal marciapiede, ma non è stato portato via. È stato invece spostato all’interno del parco, dove è stato posizionato vicino a una panchina.

A documentare quanto accaduto sono gli stessi residenti con una foto, rilanciando la segnalazione. La richiesta resta quella di un intervento rapido per ripristinare il decoro dell’area e rimuovere definitivamente il rifiuto.

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