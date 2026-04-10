CASTIGLIONE OLONA – Nuovo appuntamento con il gioco e la socialità alla biblioteca civica di via Marconi 1, dove sabato 11 aprile alle 20.30 è in programma una nuova edizione di “La biblioteca in gioco”.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione varesina In Ludo Veritas, propone una serata alternativa all’insegna del divertimento e della condivisione, con tanti giochi da tavolo pensati per coinvolgere partecipanti di ogni livello. Non è richiesta esperienza: basta la voglia di mettersi in gioco, anche se l’età minima consigliata è di 14 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi fino a esaurimento dei posti disponibili.

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(foto archivio: un precedente evento in biblioteca)