Comasco

MOZZATE – Centro massaggi abusivo scoperto e chiuso dalla polizia locale nella mattinata di giovedì 9 aprile, in zona San Martino. L’attività, che proponeva trattamenti dalla massofisioterapia ai massaggi bionaturali, risultava priva delle necessarie comunicazioni e autorizzazioni.

Secondo quanto emerso dai controlli, non era stata presentata la scia, la segnalazione certificata di inizio attività, né risultava alcuna comunicazione all’Ats, passaggio obbligatorio per esercizi che prevedono trattamenti sul corpo delle persone. Gli agenti hanno quindi disposto la cessazione dell’attività irregolare.

“Si tratta della seconda attività abusiva individuata in poco tempo – spiega il comandante della polizia locale Gabriele Airoldi – un risultato che conferma l’attenzione costante sul territorio e il lavoro di controllo a tutela dei cittadini e delle attività regolari”.

Un precedente recente conferma la linea dei controlli: la scorsa settimana la polizia locale di Mozzate, insieme ai carabinieri, aveva scoperto e sospeso un’attività abusiva legata alla formazione di procacciatori d’affari nel settore del telemarketing. L’intervento era nato da una segnalazione della polizia locale di Lomazzo, dopo alcuni controlli al mercato, e aveva portato a verifiche mirate su un’azienda del territorio. Anche in quel caso era emersa la mancanza della scia, con conseguente sanzione e stop immediato dell’attività, riapribile solo dopo la regolarizzazione. Un’operazione che aveva già evidenziato il lavoro di rete tra comandi e l’attenzione sui controlli economici nella zona.

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