Comasina

CESANO MADERNO – È stata inaugurata l’altro giorno “Scout in mostra”, esposizione dedicata ai 70 anni di scoutismo laico in Brianza, organizzata dalla sezione Cngei Scout di Cesano Maderno in collaborazione con il Comune. La mostra, allestita all’auditorium Disarò di corso della Libertà e visitabile fino a domenica 12 aprile, propone un percorso fotografico che ripercorre storia, valori ed esperienze di generazioni di scout dal 1956 al 2026, attraverso immagini e testimonianze d’epoca.

Il programma delle iniziative prosegue anche nei prossimi giorni. Oggi, venerdì 10 aprile alle 20.45 è prevista la presentazione del libro “Agostino Andermark, una vita per lo scoutismo” con l’autore Matteo Radice, seguita da una tavola rotonda dal titolo “Lo scoutismo oggi”.

Sabato, dalle 16 alle 17, spazio ai più piccoli con “Racconti a voce da Il Libro della Giungla”, appuntamento ospitato nella Biblioteca “V. Pappalettera” e rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni. Domenica 12 aprile si terrà infine l’undicesima edizione della “Regata delle Paperelle” lungo il fiume Seveso, dedicata alla memoria di Giovanna Barindelli. Gli scout del Cngei collaborano all’iniziativa fin dalla prima edizione, occupandosi della logistica e della tutela del corso d’acqua.

10042026