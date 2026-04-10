Saronnese

CISLAGO – Domenica 12 aprile alle 16 la Pro Loco Cislago propone una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, uno dei luoghi storici più significativi del territorio.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti in un percorso tra Medioevo e Controriforma attraverso la lettura dei preziosi affreschi devozionali custoditi all’interno della chiesa, con raffigurazioni rare realizzate in gran parte nel 1525. L’edificio è citato fin dal 1256 come chiesa devozionale sorta attorno alla presenza di un affresco miracoloso della Vergine e in seguito divenne sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Durante la visita sarà possibile osservare 21 differenti temi iconografici e 33 raffigurazioni della Vergine Maria. Particolare attenzione sarà dedicata all’altare barocco, che conserva la rara immagine miracolosa della Madonna incinta, o Madonna del Parto, inserita in un altare ligneo intagliato e completata da una preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

La presenza di soggetti iconografici particolari rende Santa Maria della Neve un unicum in tutta la provincia di Varese. La partecipazione è libera, senza prenotazione: la visita durerà circa un’ora e mezza con ingresso a offerta libera destinata alle attività della Pro Loco.

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