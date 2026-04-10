Gadda (IV) commenta l’informativa di Meloni: “Governo in una bolla, Paese fermo e agenda vuota”
10 Aprile 2026
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Agenda vuota per il parlamento italiano? Il parlamento italiano non legifera più. Da decenni e decenni fa tutto il governo con i decreti di urgenza diciamo un presidenzialismo mascherato. Con la legge elettorale adesso si eleggono solo gli amici degli amici. Il parlamento italiano di fatto vota solo sul recepimento delle direttive europee quindi sempre e solo si. È avete il coraggio di gonfiarvi il petto a parole quando non rappresentate che il nulla?