ROMA – “Il governo vive in una bolla distante dalla realtà”: è questa la sintesi dell’intervento della vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda, che sui social commenta l’informativa in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’azione dell’esecutivo.

L’intervento arriva dopo il passaggio della premier in aula, in cui Meloni ha escluso la necessità di una nuova fase politica, ribadendo che “non serve alcuna ripartenza, né nuove linee programmatiche, né un rimpasto di governo”. Una posizione che si inserisce nel quadro di tenuta dell’attuale maggioranza, che nelle ultime settimane ha respinto le ipotesi di cambiamenti interni.

Di segno opposto la lettura dell’opposizione. Gadda parla di un esecutivo “tranquillo”, ma distante dalla situazione reale del Paese. Nel suo intervento richiama in particolare due elementi: da un lato le difficoltà del sistema produttivo, con l’industria che mostra segnali di rallentamento (dato emerso da report economici e analisi di settore), dall’altro il peso crescente del costo della vita sulla classe media.

Nel messaggio, la parlamentare rilancia anche il tema del confronto politico, accogliendo la disponibilità al dibattito espressa dalla presidente del Consiglio: “Sarebbe anche ora”. L’esponente di Italia Viva sottolinea però l’assenza, a suo dire, di proposte concrete negli ultimi mesi, parlando di un’agenda parlamentare “vuota”.

Il confronto si inserisce in una fase politica in cui il dibattito tra maggioranza e opposizione si concentra soprattutto su economia, inflazione e misure a sostegno delle famiglie, con posizioni ancora distanti e senza, al momento, indicazioni su eventuali aperture condivise.

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