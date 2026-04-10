I più letti di ieri: nuova grazia al Santuario, borseggi al mercato e disavventura in treno
10 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 aprile, spiccano episodi di cronaca e storie dal forte impatto umano. Dalla devozione al santuario agli episodi di borseggio al mercato, fino a una vicenda curiosa in stazione e ai ringraziamenti al pronto soccorso.
Al Santuario arriva la testimonianza di una nuova grazia attribuita a Carlo Acutis, con un racconto di fede che continua a richiamare attenzione e partecipazione.
Al Santuario di Saronno ancora una “grazia ricevuta” da san Carlo Acutis
Ancora furti al mercato cittadino, dove i borseggiatori colpiscono per la terza settimana consecutiva, lasciando dietro di sé portafogli svuotati e tanta amarezza tra i frequentatori.
Saronno, borseggiatori scatenati al mercato: terza settimana di furti. Portafogli svuotati nei cestini. Rabbia e amarezza
Una disavventura diventa virale: una persona sbaglia treno e si ritrova nel deposito ferroviario, venendo poi soccorsa dalla Polfer.
Ferrovia Saronno-Como: sbaglia treno e finisce nel deposito, il video diventa virale. “Salvata” dalla Polfer
Un messaggio di gratitudine arriva per il personale del pronto soccorso, elogiato non solo per la professionalità ma anche per l’umanità dimostrata nel rapporto con i pazienti.
Ospedale Saronno, il grazie al pronto soccorso: “Non solo professionisti, ma esseri umani veri”
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