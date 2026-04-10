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SARONNO – Venerdì 10 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi e condizioni asciutte, ma con presenza di vento anche sostenuto.

Nel dettaglio, per gran parte della giornata si alterneranno nubi sparse e schiarite, senza precipitazioni previste. Il contesto resterà quindi stabile, anche se meno soleggiato rispetto ai giorni precedenti. Le temperature saranno in lieve calo, con valori minimi attorno ai 9°C e massime che si fermeranno intorno ai 21°C, mantenendo comunque un clima primaverile. I venti saranno moderati da Est-Sudest al mattino, ma nel corso del pomeriggio tenderanno a intensificarsi risultando forti, elemento che rappresenta il fenomeno più significativo della giornata. È infatti segnalata un’allerta meteo per vento, da considerare soprattutto nelle ore pomeridiane.

In Lombardia, la situazione sarà simile, con nubi sparse alternate a schiarite su gran parte del territorio e tendenza a rasserenamenti più ampi verso sera. Le pianure e le zone pedemontane vivranno condizioni stabili, mentre sulle aree alpine e prealpine si osserverà una variabilità più marcata nelle ore centrali della giornata. Il rinforzo del vento dai quadranti sud-orientali interesserà diverse zone, pur con tendenza ad attenuazione serale, mantenendo comunque un contesto generalmente asciutto su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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