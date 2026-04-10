Eventi

SOLARO – Un traguardo d’oro che profuma di storia, sport e passione. La società sportiva Arcieri del Sole taglia il nastro dei cinquant’anni di attività e, per l’occasione, invita tutta la cittadinanza a un evento celebrativo che promette di essere un vero e proprio tuffo nel passato. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, dalle 15 alle 18, al Centro Maps situato in via Drizza 20, dove la grande famiglia del tiro con l’arco solarese si ritroverà per condividere mezzo secolo di emozioni.

La giornata inizierà all’angolo accoglienza, dove ogni partecipante registrato riceverà una sacca celebrativa contenente gadget esclusivi e tutto il materiale necessario per immergersi nello spirito della festa. Il cuore pulsante dell’evento sarà la tensostruttura, trasformata per l’occasione in un campo gara dove appassionati e curiosi potranno mettersi alla prova in una mini gara da cinque volèe sulla distanza di quindici metri. Un’opportunità unica per i partecipanti, che potranno conservare la propria targa come ricordo, farla firmare dal presidente e magari provare l’ebbrezza di salire sul podio.

L’iniziativa non dimentica chi non ha mai impugnato un arco in vita propria. È stato infatti previsto uno spazio dedicato alle prove di tiro con bersagli a cinque metri, dove istruttori qualificati guideranno i primi passi di chiunque voglia scoccare le sue prime frecce in totale sicurezza. Oltre alla parte sportiva, la festa offrirà momenti di convivialità all’interno della sala rinfresco, con un buffet ricco di sfiziosità e bollicine per brindare a questo prestigioso anniversario.

Il pomeriggio si concluderà con un momento dedicato alle premiazioni e alle foto di rito, esteso a tutti i presenti per celebrare una comunità che dal 1976 porta avanti i valori della disciplina e del rispetto. Per partecipare a questo pomeriggio indimenticabile e facilitare l’organizzazione, la società invita gli interessati a registrare la propria presenza attraverso il codice QR presente sulla locandina ufficiale.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09