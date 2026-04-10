MOZZATE – Carabiniere in borghese riconosce un 15enne ricercato e fa scattare l’arresto nel campo di calcetto: il fermo è avvenuto la sera di mercoledì 9 aprile, al termine di un’operazione dei carabinieri della stazione locale.

Il minorenne, già coinvolto in un procedimento penale, è ritenuto responsabile di diversi reati contro il patrimonio e la persona. I fatti risalgono a settembre, quando nei pressi della stazione ferroviaria di Locate Varesino, insieme ad altri coetanei, avrebbe compiuto una rapina aggravata con lesioni ai danni di un ragazzo.

Il 26 marzo il Tribunale per i minorenni di Milano aveva disposto per lui una misura più restrittiva: dalla comunità alla custodia cautelare in istituto penale minorile. La decisione è arrivata dopo ripetute violazioni degli obblighi, con l’allontanamento dalla struttura e l’irreperibilità.

Determinante l’intervento di un carabiniere della stazione di Mozzate che, libero dal servizio, ha notato il giovane mentre camminava in paese. Ha mantenuto il contatto visivo e avvisato i colleghi, che sono intervenuti rapidamente, chiudendo ogni via di fuga e bloccando il ragazzo in sicurezza.

Il 15enne è stato quindi accompagnato all’istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, dove è stato preso in carico dal personale. Restano in corso gli accertamenti sul suo comportamento durante il periodo di irreperibilità.

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