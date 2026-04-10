Comasco

ROVELLASCA – Un incontro per informare e sensibilizzare su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Oggi, venerdì 10 aprile, alle 21, nella sala consiliare di via De Amicis 1, è in programma la serata “Oltre al palloncino… cosa stai respirando davvero?”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Rovellasca con la collaborazione del Saronno Softball e Baseball Asd, è rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a giovani, famiglie e insegnanti.

Al centro dell’incontro il tema della cosiddetta “droga della risata”, con l’intervento di esperti del settore delle dipendenze che approfondiranno cosa sia realmente questa sostanza, quali rischi comporti per la salute e come riconoscere eventuali segnali di pericolo. L’obiettivo della serata è fornire strumenti utili per comprendere il fenomeno e favorire la prevenzione, partendo dall’informazione. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

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(foto archivio: precedente incontro formativo antidroga col Saronno softball)

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