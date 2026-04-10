Città

SARONNO – Il giorno prima il sole tra le foglie, il giorno dopo il tronco a terra. Ora restano solo delle foto e una domanda, “perché è stata abbattuta?”. Così un saronnese ha raccontato sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” la fine di un tiglio davanti all’ingresso della stazione, tra piazza Cadorna e via Catore.

Le immagini mostrano la pianta ancora in piedi, poi gli operai al lavoro con motoseghe e piattaforma, infine il ceppo rimasto. Un racconto per immagini che ha acceso interrogativi e commenti. La cittadina si chiede come mai si sia arrivati all’abbattimento e se fosse davvero necessario intervenire in modo così definitivo.

L’episodio si inserisce nel più ampio piano di interventi sul verde urbano promosso dall’amministrazione, tra potature e abbattimenti, già al centro di discussioni nelle ultime settimane. Nonostante l’incontro pubblico organizzato per illustrare il piano e le criticità del patrimonio arboreo cittadino, le operazioni – come quelle realizzate nei giorni scorsi in corso Italia – continuano a suscitare prese di posizione e amarezza.

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