Città

SARONNO – Cambia la sosta in città: da questo mese per pagare il parcheggio non basta più la targa, serve anche indicare il numero dello stallo occupato.

La novità, introdotta da Saronno Servizi, riguarda tutti i parcheggi a pagamento e diventa operativa dopo una fase di prova condotta in piazza Repubblica. In quell’area il sistema è stato testato con risultati ritenuti positivi soprattutto per i controlli e la gestione degli spazi.

In concreto, chi parcheggia dovrà inserire due dati al parcometro o sull’app: la targa del veicolo e il numero dello stallo. Un passaggio in più che punta a rendere più preciso il monitoraggio delle soste e a limitare gli utilizzi impropri dei posti auto.

Alla base del cambiamento c’è un lavoro tecnico avviato nei mesi scorsi. Sono stati numerati tutti gli stalli cittadini e aggiornata la segnaletica a terra, così da rendere immediata l’individuazione del proprio posto. Anche i parcometri sono stati adeguati per accettare la nuova modalità.

L’obiettivo è duplice: migliorare l’organizzazione dei parcheggi e favorire una maggiore rotazione, in particolare nelle zone più frequentate del centro dove trovare posto è spesso difficile.

Saronno Servizi invita gli automobilisti a verificare con attenzione il numero dello stallo prima del pagamento. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della municipalizzata.

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