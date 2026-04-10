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SARONNO – Un cortile storico trasformato in una nuova “piazza per eventi” con un intervento da quasi un milione di euro: si chiude così il lungo iter dei lavori a Palazzo Visconti, destinato a diventare uno dei nuovi spazi culturali della città.

È quanto emerge dalla determina comunale che approva il conto finale dell’intervento inserito nel progetto “Saronno ti invita a Palazzo”. L’obiettivo era quello di rendere il cortile interno una location stabile per spettacoli, concerti, cinema all’aperto e iniziative pubbliche, grazie anche agli adeguamenti tecnici e impiantistici realizzati negli ultimi mesi.

Il percorso non è stato lineare. Il cantiere era partito il primo agosto 2023, con l’idea di realizzare una struttura metallica come platea smontabile ed usabile per diversi eventi, ma si è fermato con la risoluzione del contratto con la prima impresa nel maggio 2025. Il progetto si è rivelato particolarmente complesso subendo anche uno stop dalla Soprintendenza. Il Comune nell’estate scorsa ha quindi approvato un progetto d’urgenza e riaffidato i lavori, arrivando alla conclusione all’inizio del 2026: fine lavori comunicata il 15 gennaio e certificato di regolare esecuzione a fine marzo.

Sul piano economico, il quadro complessivo arriva a 981.211,88 euro, mentre l’importo dei lavori eseguiti è pari a 617.934,39 euro. Nel totale rientrano anche spese tecniche, IVA, imprevisti e interventi accessori, tra cui videosorveglianza (oltre 20 mila euro), rilievi e adeguamenti necessari per l’utilizzo dello spazio. Si registra inoltre un’economia finale di circa 29 mila euro rispetto alle somme impegnate.

A dicembre il cortile era stato mostrato in anteprima alla stampa con un sopralluogo guidato dalla sindaca per mostrare l’area, con teloni sulle facciate e una gigantografia scenografica.“È una vera e propria piazza per eventi” aveva spiegato Ilaria Pagani, spiegando come il cortile sia stato progettato come spazio polifunzionale con circa 270 posti a sedere. “Stiamo lavorando per portare qui il cinema sotto le stelle, ma c’è anche un progetto che non sveliamo, legato alla storia di Saronno. Vogliamo collaborare con le associazioni per far vivere questo luogo” aveva spiegato l’assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio.

L’intervento rappresenta un primo passo di un progetto più ampio di rilancio di Palazzo Visconti. Dalla pavimentazione reversibile agli accessi da via Tommaseo e via Pasta, fino agli impianti di sicurezza, tutto è stato pensato per rendere il cortile uno spazio flessibile e utilizzabile nel tempo. L’obiettivo è creare un teatro all’aperto nel cuore della città, capace di ospitare eventi e valorizzare le realtà culturali locali.

LA FOTOGALLERY DELL’ANTEPRIMA STAMPA DI DICEMBRE

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Palazzo Visconti, dalla gigantografia della faccia ai teloni: ecco il cortile rigenerato

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