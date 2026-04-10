Softball

SARONNO – Terzo turno nel weekend per il campionato di softball serie A1 e riflettori puntati sulla “classica” fra Mkf Saronno e Italposa Forlì, due delle squadre storicamente più forti del torneo. Incontro dunque quello che promette spettacolo, previsto sabato dalle 17 sul diamante saronnese di via De Sanctis, con ingresso libero e servizio bar.

Sempre sabato già alle 13 sarà invece in campo la Rheavendors Caronno impegnata nella lunga trasferta di Castelfranco Veneto per incontrare le locali Thunders Castellana, squadra protagonista di un buon avvio di annata: entrambe le compagini guardano con “interesse” alla zona playoff.

Sempre sabato e sempre dalle 13 c’è anche Mia office Pianoro-Quick Mill Bollate, sfida di alta classifica e dall’esito incerto.

Classifica

Quick Mill Bollate, Mia office Pianoro e Italposa Forlì 1000, Rheavendors Caronno e Itas mutua Rovigo 500, Bertazzoni Collecchio, Thunders Castellana, Macerata e Mkf Saronno 250, Lacomes New Bollate 0.

(foto archivio: la Rheavendors Caronno durante una azione di gioco)