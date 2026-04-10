Groane

SOLARO – Sacchi gialli per la plastica in distribuzione nei prossimi giorni: il Comune ha definito calendario e sedi per il ritiro, previsto tra aprile e maggio, con consegna gratuita ai cittadini in regola con la Tari.

Ogni famiglia riceverà 25 sacchi per la raccolta di imballaggi in plastica, banda stagnata e alluminio. Per i nuclei familiari con almeno quattro componenti la dotazione sale a 50 sacchi. Per l’umido restano validi i sacchetti indicati nella guida già fornita insieme al contenitore del secco.

Tre i punti di distribuzione sul territorio. Si parte sabato 11 aprile al centro culturale di Cascina Emanuela, in via per Cascina Emanuela 32, con orario 9-13 e 15-18. Si prosegue alla sede della protezione civile in piazza Grandi 48 venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile, sempre con gli stessi orari. Ultime date alla sede municipale di via Mazzini 60: giovedì 23 aprile, giovedì 30 aprile e sabato 9 maggio, 9-13 e 15-18.

Per il ritiro è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Può ritirare anche un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. È possibile anche la delega, esibendo la tessera sanitaria dell’intestatario di un’altra utenza, per facilitare ritiri cumulativi tra familiari o vicini di casa.

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