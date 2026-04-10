ROVELLASCA – Due rapine in pochi minuti nel centro, con collane strappate a due uomini: tre minorenni sono stati arrestati dai carabinieri nella serata di mercoledì 9 aprile.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21 i tre ragazzi, di età compresa tra 15 e 17 anni e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero aggredito un uomo di 29 anni residente a Solaro e un uomo di 56 anni residente a Rovellasca. I due sarebbero stati spintonati e derubati delle collane che indossavano.

Determinante è stato l’intervento di alcuni cittadini presenti, che sono riusciti a bloccare i giovani in attesa dell’arrivo dei carabinieri della stazione di Lomazzo. I militari, intervenuti in tempi rapidi, hanno proceduto al fermo e quindi all’arresto. Durante i controlli, nello zaino di uno dei ragazzi è stata trovata la refurtiva, recuperata e restituita ai proprietari.

I tre minorenni sono stati portati all’istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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