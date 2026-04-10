iltra2

TRADATE – Buona partecipazione per il primo torneo master di Risiko organizzato in città, che ha richiamato giocatori da tutta Italia.

A sottolinearlo è il vicesindaco Franco Accordino, che ha parlato di circa 150 partecipanti arrivati anche da fuori regione per prendere parte all’evento, evidenziando la riuscita dell’iniziativa. Un appuntamento che ha trasformato Tradate in un punto di riferimento per gli appassionati del celebre gioco da tavolo, grazie all’impegno degli organizzatori, ai quali è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto. Alla luce del successo registrato, non è esclusa una nuova edizione in futuro, magari in una versione all’aperto e aperta a tutta la cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: alcuni dei partecipanti)

10042026