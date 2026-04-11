Sport

SARONNO – Domenica 12 aprile sarà una giornata storica per il baseball saronnese: sul diamante di via Giuseppe Ungaretti 49 è in programma il debutto casalingo dei Cisv Hurricane Saronno, nuova squadra impegnata nel campionato di serie A di baseball per ciechi. La formazione, guidata dal capitano Max Neto, affronterà l’Asd Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Il via alla gara è fissato per le 10.30.

Per l’occasione è previsto anche un momento istituzionale: sarà la sindaca Ilaria Pagani a effettuare il primo lancio della partita. Annunciata inoltre la presenza di ospiti legati al movimento del baseball per ciechi, tra cui i familiari di Alfredo Meli, considerato il “padre” di questa disciplina in Italia, e Stefano Malaguti, storico presidente dell’Aibxc e attuale vice. L’ingresso all’evento è gratuito.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

11042026