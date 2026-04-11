Calcio Primavera 2, vittoria all’ultimo secondo per il Como
11 Aprile 2026
VICENZA – Importante vittoria esterna oggi pomeriggio per la formazione Primavera 2 del Como: avvio di gara spumeggiante, subito una occasione per il Vicenza con tiro alto sotto la porta, risponde Mezsargs con un gran gol su diagonale ma la rete viene annullata per fuorigioco, e siamo solo al 1′. Al 4′ miracolo di Menke su colpo di testa ravvicinato in mischia sugli sviluppi di un corner. La sblocca Broggian al 36′ che con un tiro improvviso in area sorprende il portiere ospite: 1-0. Pari di Mezsargs al 45′: palla in mezzo per Mazzara, tocco per il lettone che appoggia in rete da due passi, siglando il 14′ gol personale in questa stagione, 1-1.
Ma in apertura di ripresa i locali con Romio sorprendono il Como, 2-1 al 2′. In mischia il pari dei lariano al 16′, segna Bozse il 2-2. Mentre al 31′ la punizione di Mazzara centra l’incrocio dei pali. Zampata decisiva dei lariani al 46′, in pieno recupero, rete di Bulgheroni in tuffo di testa.
Il Como resta primo e va a quota 57 punti, il Lecco resta a -4 nonostante la contemporena vittoria sulla Udinese. Prossimo appuntamento dei comaschi sabato contro il Venezia per la 27′ giornata, al centro sportivo di Rovello Porro, alle 15.
11042026