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CASTELSEPRIO – Una domenica all’aria aperta tra storia e natura: il Parco archeologico di Castelseprio propone per il 12 aprile una nuova edizione delle “Passeggiate con l’archeologo”. L’iniziativa, molto apprezzata dal pubblico, prevede visite guidate all’interno del parco e dell’Antiquarium accompagnate dal direttore Luca Polidoro. Sono tre gli orari tra cui scegliere: alle 11, alle 14 e alle 16.

L’evento è pensato anche per le famiglie. Per i più piccoli sarà infatti disponibile il kit della caccia al tesoro, che permetterà ai bambini di esplorare il parco in modo divertente, risolvendo enigmi e scoprendo curiosità sulla storia del sito. Un’occasione per vivere il parco in modo diverso, unendo divulgazione e svago in un contesto di grande valore storico e paesaggistico. In caso di maltempo l’iniziativa sarà sospesa.

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