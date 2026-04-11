Sport

SOVICO – Dopo numerosi allenamenti e prove in gare di mountain bike, il Pedale Saronno è tornato in strada a Sovico a Pasquetta iniziando, così, ufficialmente la nuova stagione ciclistica dell’anno.

Non è stato solo un debutto, ma una vera prova di carattere per tutto il gruppo che, in una giornata calda e soleggiata, non ha esitato a battersi fino all’ultimo centimetro di gara portando a casa ottimi risultati e mettendo alla prova la propria condizione fisica.

Una prova di carattere passata a pieni voti per i giovani atleti saronnesi con un ottimo quarto posto ottenuto da Tommaso Aleotti nella categoria G 1, uno spettacolare secondo posto ottenuto da Volontè nella categoria G 1 e il terzo gradino del podio occupato da Martina Balestrini, protagonista di una gara strepitosa nella categoria G 6.

Per il Saronno Pedale il prossimo appuntamento sarà domenica 12 aprile, giorno durante il quale i giovani ciclisti torneranno a gareggiare tra le strade di Busto Arsizio alle 14.30 dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso lunedì dell’Angelo che fanno ben sperare per la nuova stagione appena iniziata.

(foto da Pedale Saronno)

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