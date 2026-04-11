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CISLAGO – Tutto è pronto per il fine settimana più atteso dell’anno a Cislago. La comunità si stringe attorno alla figura del patrono Sant’Abbondanzio con un programma ricco di appuntamenti che trasformeranno il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. La “Festa Bèla“, come recita il claim dell’evento, si conferma un momento di unione capace di mescolare la solennità delle celebrazioni religiose alla spensieratezza del folklore popolare.

La giornata di domenica 12 aprile sarà il cuore pulsante delle celebrazioni. Fin dalle prime ore del mattino, le vie del centro saranno animate da una moltitudine di bancarelle, hobbisti e stand commerciali, mentre il mercatino dei creativi e le postazioni delle associazioni locali offriranno uno spaccato della vivacità del territorio. Per i più piccoli e le famiglie, il divertimento si concentrerà al parco Castelbarco con l’apertura del luna park, dei gonfiabili e delle giostre. Il pomeriggio del parco sarà inoltre arricchito da momenti di sport e spettacolo, con l’esibizione di judo e karate a cura di Cistellum, seguita dai laboratori di danza e dal suggestivo spettacolo “Cenerentola 3.0” messo in scena da Danzarte Asd.

Parallelamente, piazza Enrico Toti farà un vero e proprio salto indietro nel tempo ospitando il “Villaggio di Camelot“. Qui, un accampamento medievale con tende e rievocatori in costume farà rivivere l’atmosfera delle epoche passate, affiancato dal mercato degli antichi mestieri. Proprio in questo contesto si inserisce la grande novità proposta dalla pro loco di Cislago. Presso il loro stand, i visitatori avranno l’occasione di incontrare un ospite speciale: “Il Custode“. Si tratta di un personaggio misterioso, protagonista di un’iniziativa che punta a svelare i segreti e le storie più nascoste del paese, invitando i cittadini a riscoprire le proprie radici in modo interattivo e affascinante.

Non mancheranno, naturalmente, i momenti dedicati alla fede. Nel pomeriggio di domenica, con partenza da piazza Toti, si snoderà la tradizionale processione di Sant’Abbondanzio per le vie del paese. Le celebrazioni religiose proseguiranno poi lunedì 13 aprile, alle 10.30, con la santa messa solenne nella chiesa Santa Maria Assunta. La giornata di lunedì vedrà inoltre il prosieguo della fiera commerciale con bancarelle distribuite tra via Cavour e la piazza principale, garantendo un’ultima occasione di shopping e convivialità.

Grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, dai commercianti alla Protezione Civile, Cislago si prepara a vivere due giorni di pura festa, pronti a resistere anche in caso di maltempo, seppur con possibili variazioni al programma.

(foto d’archivio)

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