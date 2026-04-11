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MILANO – La metropoli si prepara a indossare le scarpette da corsa per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, la Unicredit Relay Milano Marathon. In questo scenario di competizione e festa, domenica 12 aprile segnerà il ritorno di SOS Villaggi dei Bambini, che parteciperà alla staffetta solidale con l’obiettivo di portare l’attenzione sui diritti dei più piccoli proprio nel cuore del capoluogo lombardo. La presenza dell’organizzazione non sarà solo simbolica, ma vedrà una partecipazione attiva e corale che unirà sport, volontariato e impegno sociale.

A sfidarsi lungo il percorso cittadino saranno due formazioni distinte: una squadra composta dal personale dell’associazione nazionale e una seconda compagine formata dagli operatori e dai volontari del Villaggio SOS di Saronno. Questa partecipazione rappresenta un’occasione speciale per dare visibilità a una comunità educativa che dal 1993 si occupa quotidianamente di accompagnare bambini e ragazzi privi di adeguate cure genitoriali verso un futuro indipendente. Ma il vero motore dell’evento sarà il tifo a bordo strada: i giovani accolti nel Villaggio di Saronno saranno infatti presenti lungo il tragitto per sostenere i runner e parteciperanno con gioia alla parata ufficiale, trasformando la maratona in un momento di festa inclusiva.

Ogni chilometro percorso dai corridori di SOS Villaggi dei Bambini diventa così un messaggio concreto di supporto per i bambini e le famiglie accompagnate dall’associazione. Per l’organizzazione, lo sport è uno strumento potente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità che nessun bambino cresca da solo. Oltre alla corsa, durante tutta la giornata sarà allestito uno stand informativo dove gli attivisti saranno a disposizione per illustrare i programmi di accoglienza e supporto psicologico che l’ente porta avanti in Italia e nel mondo.

SOS Villaggi dei Bambini vanta una storia di oltre sessant’anni nel nostro paese, dove opera attraverso programmi e strutture situate in diverse città tra cui Milano, Saronno, Vicenza e Trento. Facendo parte del prestigioso network internazionale SOS Children’s Villages, l’organizzazione è attiva in oltre 130 paesi e territori, assistendo milioni di persone a livello globale. L’impegno alla Milano Marathon 2026 conferma la missione di questa realtà: garantire che ogni giovane possa crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale in un ambiente sicuro e protetto.

(foto dell’evento)

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