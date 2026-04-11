SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 10 aprile, in primo piano episodi di cronaca con arresti e interventi delle forze dell’ordine, ma anche temi legati alla città tra lavori pubblici, nuove regole e segnalazioni dei cittadini. Non mancano curiosità e discussioni nate sui social.

Tre minorenni sono stati arrestati dopo aver strappato collane ai passanti, colpendo anche un 29enne di Solaro in una serie di episodi che hanno allarmato i residenti.

Fa discutere il costo della nuova piazza per eventi di Palazzo Visconti, con il dettaglio delle spese sostenute e la ricostruzione dell’intero iter del progetto.

Cambiano le regole per la sosta negli stalli blu: oltre alla targa, sarà necessario indicare anche il numero del parcheggio, introducendo una novità per gli automobilisti.

Un centro massaggi abusivo è stato individuato e chiuso dalla polizia locale di Mozzate, al termine di controlli mirati sul territorio.

Al parco Alpini continua a far parlare il caso del materasso abbandonato: rimosso dal marciapiede, è stato però ritrovato al centro dell’area verde.

Sui social si diffonde la protesta per l’abbattimento di un tiglio, con foto e commenti che esprimono amarezza per la perdita dell’albero.

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