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SARONNO – Sabato 11 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intero arco della giornata e senza precipitazioni previste. Il contesto meteorologico risulta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni generalmente soleggiate. Le temperature saranno miti, con una massima che raggiungerà i 22°C e una minima di 11°C, favorendo un clima gradevole sia nelle ore centrali sia al mattino presto.

I venti si presenteranno moderati nelle prime ore della giornata, provenienti da Est-Nordest, per poi attenuarsi nel pomeriggio diventando deboli e ruotando da Sudest. Non sono segnalate allerte meteo, elemento che conferma una situazione tranquilla e senza fenomeni di rilievo. Nel complesso, si tratta di una giornata tipicamente primaverile, caratterizzata da una buona alternanza tra sole e qualche nube, senza variazioni significative o criticità atmosferiche.

In Lombardia il tempo si mantiene stabile e in prevalenza soleggiato grazie all’alta pressione: sulle pianure occidentali si osservano nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti serali, mentre altrove prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi. Solo sulle Orobie si registra un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, senza fenomeni associati.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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