Città

SARONNO – Torna l’appuntamento col Repair Cafè: oggi, sabato 11 aprile, pomeriggio dedicato alla riparazione e al riuso, con volontari pronti ad aiutare i cittadini a dare nuova vita agli oggetti di uso quotidiano.

L’iniziativa si svolge nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30. Si tratta di un momento aperto alla comunità in cui chiunque può portare piccoli elettrodomestici, oggetti, accessori o utensili da sistemare, evitando così di buttarli. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e promuovere una cultura più sostenibile, basata sulla condivisione delle competenze.

Durante l’incontro i volontari affiancano i partecipanti nelle riparazioni, spiegando passo dopo passo come intervenire. Non è quindi solo un servizio, ma anche un’occasione per imparare e acquisire nuove abilità pratiche. Il Repair Cafè è un format diffuso a livello internazionale e anche a Saronno continua a coinvolgere un numero crescente di cittadini, interessati a un approccio più consapevole ai consumi.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo mail [email protected].

L’appuntamento si tiene al centro sociale di Cassina Ferrara in via Pampolini 2.

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