Comasco

ROVELLO PORRO – Una segnalazione apparsa nelle ultime ore sui social richiama l’attenzione su comportamenti sopra le righe da parte di alcuni giovani nella zona della vecchia discarica. A riportare l’episodio è un cittadino, che invita le famiglie a prestare attenzione: secondo quanto riferito, alcuni ragazzi sarebbero stati visti utilizzare degli estintori come oggetti di gioco. Un comportamento che solleva preoccupazioni sia per la sicurezza, sia per le possibili conseguenze legate all’uso improprio di dispositivi destinati alle emergenze. Resta inoltre da chiarire come gli estintori siano finiti nelle mani dei giovani.

La segnalazione, diffusa online, punta a sensibilizzare genitori e comunità sull’importanza di vigilare, evitando situazioni che potrebbero risultare pericolose o causare danni.

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