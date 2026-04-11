Varesotto

SAMARATE – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi in via Cascina Costa, a ridosso della ditta Leonardo e dell’aeroporto di Malpensa, per un incendio sviluppatosi all’interno di un deposito edile. L’allarme è scattato attorno alle 10.50. Le fiamme hanno interessato del materiale e una tettoia presente nell’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a spegnere rapidamente l’incendio, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Conclusa la fase di spegnimento, le squadre hanno provveduto alla bonifica del materiale coinvolto. Non risultano segnalati eventuali feriti.

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(foto: l’intervento dei vigili del fuoco nella ditta di Samarate)

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