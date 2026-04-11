Città

SARONNO – Cambio ai vertici di Saronno Servizi: nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società partecipata del Comune che gestisce servizi essenziali per la città. Il mandato durerà fino a un massimo di tre esercizi finanziari, e comunque non oltre l’approvazione del bilancio 2028.

A guidare il CdA è Fabrizio Francescut, affiancato dai consiglieri Enrico Pantano, Elena Tartarelli e Carolina Salmaso.

Francescut è dottore commercialista e revisore legale, con esperienza nella consulenza aziendale, fiscale e societaria. Ha seguito nel tempo attività di gestione, revisione contabile e operazioni straordinarie, con incarichi in diversi contesti produttivi.

Pantano porta un profilo industriale: lavora come Production & Logistics Manager e ha oltre vent’anni di esperienza, in particolare nel settore chimico. Si occupa di organizzazione dei processi e miglioramento delle performance, con competenze in Lean Manufacturing.

Tartarelli ha un percorso tra amministrazione e consulenza. È amministratrice unica di una società commerciale e svolge attività in ambito contabile e gestionale, con esperienza anche nell’organizzazione di attività complesse.

Salmaso è avvocato e opera nel diritto societario e tributario. Si occupa di assistenza a imprese e professionisti, con attività che spaziano dal civile all’immobiliare fino al recupero crediti.

Saronno Servizi resta un nodo centrale per il territorio, con la gestione di servizi pubblici locali e attività legate al funzionamento quotidiano della città, in raccordo con il Comune.

“Con questa nomina vogliamo garantire una governance solida e qualificata per una realtà strategica come Saronno Servizi – spiega la sindaca Ilaria Pagani – Si tratta di una società che ha un ruolo centrale nella vita quotidiana della città e che deve continuare a operare con efficienza, attenzione al territorio e capacità di affrontare le sfide future”.

“Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione – aggiunge – con l’obiettivo di proseguire nel percorso di consolidamento e miglioramento dei servizi, mantenendo alta l’attenzione alla qualità e alle esigenze dei cittadini”.

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