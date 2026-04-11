Città

SARONNO – Veglia di preghiera per la pace con adorazione e messa: la comunità pastorale Crocifisso Risorto invita i fedeli a ritrovarsi sabato 11 aprile al Santuario della Madonna dei Miracoli.

L’appuntamento è per un momento condiviso di spiritualità dedicato al tema “Misericordia e pace”. L’iniziativa nasce dall’invito alla preghiera per la pace, in un contesto segnato da tensioni internazionali e dal bisogno di riflessione e raccoglimento.

Il programma prende il via alle 17.15 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, seguita dalla Coroncina della Divina Misericordia, da preghiere per la pace e dalle litanie. Alle 18 è prevista la celebrazione della santa messa.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per vivere un momento di comunità e condivisione spirituale, nel segno della pace e della misericordia.

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