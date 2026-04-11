Softball

SARONNO – Terzo turno del campionato di Serie A1 di softball con protagoniste le squadre del territorio. Continua la marcia della Quick Mill Bollate, che resta l’unica formazione imbattuta, mentre la Rheavendors Caronno centra uno sweep importante e l’Mkf Saronno divide la posta con l’Italposa Forlì.

Prestazione convincente per il Quick Mill Bollate, che si impone due volte sul campo del Pianoro, fino a questo turno a punteggio pieno. Le campionesse d’Italia fanno valere la profondità del lineup e la qualità in pedana, chiudendo gara uno per manifesta superiorità (11-0 al quinto inning) e replicando in gara due con il punteggio di 9-3. Attacco in grande evidenza, con un totale di 29 valide nelle due sfide, a conferma di uno stato di forma eccellente.

Doppia vittoria anche per la Rheavendors Caronno, che espugna il campo delle Thunders Castellana con i risultati di 9-4 e 5-2. Nella prima gara le lombarde costruiscono il successo con continuità offensiva, andando a segno in quasi tutte le riprese. Più equilibrata la seconda sfida, decisa dai fuoricampo di Lozada e Brugnoli, che permettono a Caronno di allungare nel finale e portare a casa la quarta vittoria consecutiva.

Giornata in chiaroscuro per l’Mkf Saronno, che cede gara uno contro Forlì per 6-1, pagando soprattutto un sesto inning pesante con il fuoricampo da tre punti di Moreland. Nella seconda partita però arriva una pronta reazione: le saronnesi costruiscono il vantaggio nelle prime riprese e, grazie a una solida prova in pedana e a una difesa attenta, chiudono sul 3-0 infliggendo a Forlì la prima sconfitta stagionale.

Nelle altre gare, una vittoria per parte tra Macerata e Collecchio.

Tutti i risultati della giornata

Mia Office Pianoro – Quick Mill Bollate 0-11 (5°) e 3-9

Thunders Castellana – Rheavendors Caronno 4-9 e 2-5

MKF Saronno – Italposa Forlì 1-6 e 3-0

Ares Safety Macerata – Bertazzoni Collecchio 1-4 e 7-2

(foto Fibs-Alessandro Galati: Quick Mill Bollate in azione)

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