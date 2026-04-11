Varesotto

INDUNO OLONA – Grave episodio di violenza nella notte in via Porro a Induno Olona nel Varesotto, dove una rissa tra più persone è degenerata fino a causare la morte di un uomo e il ferimento di altri due. La vittima è Enzo Ambrosino, 30 anni, cittadino italiano. L’episodio è avvenuto attorno all’1, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un alterco è sfociato in una violenta colluttazione a pochi metri dalla sua abitazione, dove stava rientrando dopo una festa. Durante la rissa sarebbero state utilizzate armi improprie come spranghe e coltelli. Il trentenne è stato prima picchiato e poi accoltellato all’addome: nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è deceduto sul posto.

Il bilancio comprende anche due feriti gravi, un uomo di 50 anni e il figlio di 27, entrambi trasportati d’urgenza in ospedali fuori provincia, uno con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Varese e del nucleo investigativo, che stanno indagando sotto il coordinamento della Procura di Varese. Via Porro è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 per consentire i rilievi. Impegnati nei soccorsi anche tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso partito da Milano.

(foto archivio)

12042026