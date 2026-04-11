Volley

SARONNO – Derby in arrivo per la Pallavolo Saronno, attesa da una sfida sentita e tutt’altro che semplice contro la Rossella Ets di Caronno Pertusella. La gara è in programma questo sabato 11 aprile alle 20 al palazzetto di Caronno Pertusella, in viale Europa all’angolo con via Uboldo. Si tratta di un confronto importante anche dal punto di vista della classifica: i padroni di casa occupano infatti il terzo posto, mentre Saronno, che in graduatoria è alle spalle delle migliori, è chiamata a una prova di carattere in una partita che si preannuncia ricca di intensità.

Dal club saronnese arriva l’invito ai tifosi a seguire la squadra anche in trasferta, in un impianto a pochi minuti di distanza da Saronno, per sostenere i biancoblu in un derby che promette spettacolo. Per chi non potrà essere presente, la partita sarà visibile anche su YouTube sul canale Pallavolo Caronno.

(foto archivio: una precedene sfida del Saronno)

11042026