Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 12 marzo si è conclusa la ventottesima giornata di campionato del girone R della seconda categoria di Varese che ha visto impegnate, tra le altre, l’Amor Sportiva di Saronno in casa della Legnanese e la Pro Juventute di Uboldo in trasferta a Lainate contro l’Oratorio Lainate Ragazzi, entrambe reduci da un pareggio rispettivamente per 1-1 e 2-2. Ancora aperta, dunque, la lotta salvezza per gli uboldesi che vedono il sogno lontano solamente tre lunghezze di distanza a due giornata dalla fine.

Nella giornata di oggi, è stata protagonista anche il Cistellum Calcio che, visto il pareggio odierno in trasferta a Gallarate contro l’Azalee per 1-1 valido per la ventottesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, vede più lontano il primo posto occupato attualmente dal Città di Samarate che, vincendo oggi, si porta a più tre. Malissimo, invece, la Gerenzanese che, nel girone B della prima categoria lombarda, è protagonista di un pesantissimo ko per 0-5 contro la Polisportiva di Nova sprofondando in zona play-out.

Le classifiche

1′ categoria B: Atletico Schiaffino 54, Biassono 54, Sesto 50, Pro Lissone 45, La Dominante 45, Virtus Calcio Cermenate 44, Cucciago Calcio 41, Briantea Calcio 41, Polisportiva Di Nova 40, Besana Fortitudo 37, OSL Calcio Garbagnate 37, Montesolaro 35, Gerenzanese 32, Lainatese 28, Rondò Dinamo 23, Vigor FC 16

2′ categoria Legnano R: Polisportiva Or. Pa. S. 63, Robur 56, Oratorio Lainate Ragazzi 50, Dal Pozzo 49, Victor Rho 48, Amor Sportiva 43, Pro Novate 42, Ardor Bollate 41, Oratorio San Francesco 40, Legnanese 39, San Luigi Pogliano 30, Mazzo 80 28, Pro Juventute 27, Virtus Cantalupo 26, Union Oratori Castellanza 25, Oratorio Passirana 14

2′ categoria Varese Z: Città Di Samarate 60, Cistellum 57, Mercallo 50, San Marco 47, Jeraghese 1953 45, Sommese 1920 45, Busto 81 Calcio 42, Arsaghese 39, Torino Club Marco Parolo 39, Angerese 39, Calcio Olgiate 36, Amici Dello Sport 33, Azalee Gallarate 1980 31, Ardor A. S. D. 28, Borsanese 20, Calcio Lonate Pozzolo 8

(foto da archivio)