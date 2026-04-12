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COGLIATE – Terz’ultima giornata di campionato, incontro decisivo per la Cogliatese che affronta la Campagnola penultima in classifica.

Primo tempo avaro di emozioni, i biancoazzurri non premono abbastanza sull’acceleratore creando di fatto zero palle gol così come gli ospiti. C’è da segnalare solo un contatto dubbio al 40’, Ferrario salta un uomo in area e viene contrastato in maniera decisa, l’episodio viene interpretato come una simulazione del nr. 10 che è sanzionato con il cartellino giallo.

Nella ripresa la Cogliatese ci mette un pizzico in più di verve e le occasioni arrivano, all’56’ Banfi la spunta in una mischia e spara potente da vicino ma Colombo è miracoloso a deviare con i piedi grazie a un riflesso fulmineo. Ci riprovano un paio di minuti più tardi ancora Banfi di testa e Cimnaghi col destro ma i tentativi sono invani. Al 65’ la Campagnola la mette dentro al primo tiro in porta di giornata, su un lancio lungo Ortolan legge male il rimbalzo e viene scavalcato sulla propria trequarti, Caizza ci crede e conduce la sfera per qualche metro prima di depositarla nella porta sguarnita, 0-1. Reazione immediata della formazione di Biemmi, al 68’ Banfi è ancora il più veloce di tutti in mischia e colpisce a botta sicura trovando peró una clamorosa traversa a portiere battuto. Il risultato resta invariato fino all’88’ quando il subentrato Pascale G. parte in serpentina poco dopo la metá campo, arriva al limite dell’area e manda la palla nell’angolino basso con potenza e precisione, 1-1. I biancoazzurri hanno anche il match point al 90’ ma la conclusione di Rose a tu per tu con Colombo viene sventata da un grandissimo intervento in uscita del portiere ospite. Triplice fischio, finisce 1-1.

Pareggio amaro per la Cogliatese che si è lasciata scappare un’enorme occasione per vivere il finale di stagione con un po’ più di tranquillità. La lotta salvezza è aperta più che mai, puó davvero succedere di tutto nelle ultime due giornate. Prossima partita per la formazione di Biemmi in trasferta contro il Leo Team terzo in classifica.

Cogliatese – Campagnola : 1-1

COGLIATESE : Ortolan, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Romano, Donghi, Quaggelle, Banfi, Ferrario, Avella. A disposizione : Sanfilippo, Belotti, Cannizzaro, Capici, Cimnaghi, Corona, Fazzari, Pascale G., Pascale K. All. Biemmi

CAMPAGNOLA : Colombo, Mounjid, Brambilla, Milesi, Spolidoro, Aliprandi, Nova Giu., Romanato, Caizza, Russo, Parravicini. A disposizione : Plastina, Verga, Piazza, Barzan, Giacobbe, Nova Gia., Marchi. All. Cavalleretti

Marcatori : 19st Caizza (CA), 43st Pascale G. (CO)