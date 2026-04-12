Calcio

LAINATE – Nell’anticipo di sabato sera per la 28′ giornata di Seconda categoria, girone R, vittoria del Dal Pozzo 3-1 sulla Victor Rho. Si è giocato nella “casa”, per questa stagione, del Dal Pozzo ovvero sul campo del centro sportivo di Lainate, a sostenere i gialloverdi come sempre un folto pubblico.A segno i locali al 22′ con Barone, raddoppio firmato dal 4′ della ripresa dal bomber Maggiore su assist di Canti, i rhodensi hanno accorciato al 20′ con Gaifami, gol Dal Pozzo al 39′ con Dezio.

Oggi in campo alle 15.30 le altre formazioni locali, c’è Legnanese-Amor e Oratorio Lainate Ragazzi-Pro Juventute.

In classifica prima la Polisportiva Orpas con 60 punti seguita dalla Robur Legnano a quota 53 e da Oratorio Lainate Ragazzi e Dal Pozzo a 49, l’Amor sportiva è a metà graduatoria con 42 punti.

(foto Dal Pozzo: saluto finale della squadra al folto pubblico presente anche sabato sera per sostenere i gialloverdi nella partita contro la Victor di Rho)

12042026