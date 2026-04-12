Calcio

SARONNO – Successo netto per l’Equipe Garibaldi, che supera con un chiaro 3-0 il S. Ilario Milanese e porta a casa tre punti importanti al termine di una prestazione convincente e mai in discussione.

La gara si indirizza già nel corso del match grazie a una prova solida dei garibaldini, che riescono a imporre ritmo e qualità sin dalle prime battute, mettendo in difficoltà gli avversari. Le reti portano la firma di Giudici, Benincasa e Castaldo, protagonisti di una vittoria costruita con efficacia e continuità.

L’Equipe Garibaldi gestisce senza particolari problemi il vantaggio, mantenendo equilibrio e attenzione anche nella fase difensiva e concedendo poco o nulla al S. Ilario Milanese.

Con questa vittoria i saronnesi chiudono il campionato in terza posizione raggiungendo l’obiettivo dei playoff.

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