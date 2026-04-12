Calcio

SESTO CALENDE – Dopo il deludente pareggio nel recupero contro il Vis Nova Giussano, l’FBC Saronno era chiamato a una reazione sul campo della Sestese per rientrare in zona playoff. Dall’altra parte, i padroni di casa avevano un solo obiettivo: conquistare punti preziosi per abbandonare l’ultimo posto e inseguire la salvezza.

Nel primo tempo è il Saronno a fare la partita, gestendo il possesso e rendendosi più volte pericoloso dalle parti di Tamma. Al 24’ il portiere sestese è protagonista di un grande intervento sull’inserimento di Vassallo, neutralizzando la conclusione dell’attaccante biancoceleste. La risposta dei padroni di casa arriva con Fischetti, il più ispirato dei suoi, che su punizione impegna Todesco senza però trovare il vantaggio.

Il finale di frazione è ricco di emozioni: ancora Fischetti sfiora l’1-0 con un destro che si stampa sul palo esterno, mentre sul ribaltamento di fronte il Saronno replica con Ruschena, bravo a servire Serra, il cui colpo di testa colpisce a sua volta il legno.

Al 41’ arriva l’episodio decisivo: Tamma si supera con una doppia parata straordinaria prima su Benedetti e poi su Vassallo, ma sulla ribattuta un difensore della Sestese interviene in modo irregolare su Benedetti. L’arbitro indica il dischetto tra le proteste dei padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Vassallo, che con freddezza spiazza Tamma e porta avanti il Saronno.

Nella ripresa il Saronno continua a spingere e si rende più volte pericoloso. Ci prova subito Vassallo, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa di casa; poco dopo è Serra ad avere una grande occasione, bravo a girarsi nello stretto e a calciare, sfiorando il palo.

Al 65’ i biancocelesti tornano in avanti con una bella iniziativa personale di Serra, che con un colpo di tacco libera Vassallo, ma ancora una volta la retroguardia sestese riesce a chiudere con efficacia.

Al 79’ arriva la risposta dei padroni di casa e serve un grande intervento di Todesco per mantenere il vantaggio: Scaglione svetta di testa sopra tutti, ma il portiere del Saronno si allunga e devia in calcio d’angolo.

Nel finale la Sestese tenta il tutto per tutto, ma trova ancora un insuperabile Todesco. Capuano prova la conclusione dalla distanza, potente e ben angolata, ma l’estremo difensore biancoceleste si supera nuovamente e salva il risultato.

Grazie a questo successo, il Saronno sale a quota 50 punti e, complice una serie di risultati favorevoli sugli altri campi, rientra in zona playoff conquistando il quarto posto in classifica.

Sestese-Fbc Saronno 0-1 (0-1)

SESTESE (5-3-2) Tamma; Merandi (38’ s.t. Samake), Scaglione, Morello (27’ p.t. Bernasconi), Rosato (23’ s.t. Sansone), Riceputi; Milani (9’ s.t. Capuano), Bertoli, Blandino (33’ s.t. Dal Santo); Fischetti, Caraffa. A disposizione Catanese, Balconi, Kamana, Modotti. All. Benin.

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Lofoco, Viganò, Mzoughi; Ientile, Lazzaro, Mira, Ruschena; Benedetti (35’ s.t. Cocuzza), Serra (30’ s.t. Cabezas), Vassallo (42’ s.t. Raimondo). A disposizione Foresti, Alletto, Quaglio, Cocuzza, Manfron, Provasi, Modenesi. All. Tricarico.

Arbitro Guerra di Voghera (Zappella di Bergamo e Burini di Busto Arsizio).

Marcatore p.t. 45’ Vassallo (S) (r).

Note – Spettatori 200. Angoli 4-2 Fbc. Ammoniti Rosato, Fischetti, Caraffa, Vassallo, Samake. Recupero 2-4.