Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Caronnese-Arconatese è il top match della trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza 2025-2026. Sotto un cielo plumbeo e agli ordini di Francesco Tasso di Macerata la partita inizia davanti ad un folto pubblico puntuale. La prima mezz’ora di gioco serve alle squadre per studiarsi sul terreno di gioco: le due formazioni in campo sono attente e qualsiasi prova di incursione è ben intercettata dalla retroguardia avversaria senza colpo ferire. La partita è bella a vedersi, paritaria in qualsiasi area e il bel gioco regna padrone

Al 29’ Vavassori apre le danze agganciando un’ottima posizione di Scapinello ed inpegnando il numero uno rossoblu Paloschi ad una grande respinta in tuffo sulla corta distanza in piena mischia. Risponde al 40’ Di Quinzio che dal vertice alto dell’area dell’Arconatese calcia un gran tiro che l’estremo difensore avversario Santulli respinge istintivamente. Sul finale è ancora Santulli in piena mischia ad effettuare un intervento prodigioso sulla linea di porta frutto di un rimpallo.

Inizia la ripresa. Al 12’ al volo Vitofrancesco calcia a fil di palo (grande occasione). Al 17’ registriamo unìaltra bella azione dei padroni di casa con Di Quinzio, lanciato da Vitofrancesco, che calcia in area e Cannizzaro che aggancia e manda alto sopra la traversa. Al 23’ a seguito di un dubbio fallo c’è una precisa punizione di Scapinello dalla fascia sinistra sulla quale l’esperto Vavassori con un tiro sulla corta distanza non perdona: 0-1.

La Caronnese è sempre viva e si fa vedere più volte in area ospite: al 29’ c’è una bella azione corale con Di Quinzio al tiro pericoloso neutralizzato dalla retroguardia avversaria di un soffio. Al 32’ Colombo, neo entrato, intercetta un cross di Sorrentino e per poco non aggancia. Gli ultimi minuti vedono ancora i padroni di casa in avanti: al 42’ Sorrentino di testa sfiora il palo su cross di Di Quinzio. Due minuti dopo Colombo calcia alto sopra la traversa da buona posizione.

Al 46’ Vitofrancesco si punizione sfiora la traversa. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gare emette il triplice fischio finale: l’Arconatese approfitta del passo falso della Solbiatese per vincere matematicamente il campionato (ai nostri avversariu vanno i migliori complimenti per la promozione in Serie D) e la Caronnese continua il suo percorso in zona playoff per perseguire il suo obiettivo con una prestazione veramente sopra le righe.

Caronnese-Arconatese 0-1

CARONNESE: Paloschi, Vaghi (28′ st Colombo), Vitofrancesco, Ortelli, Galletti (9′ st Tumino), Sorrentino, Malvestio, Corno, Ghibellini (28′ st Cerreto), Di Quinzio, Cannizzaro. A disposizione: Vergani, Terrini, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti. All. Michele Ferri

ARCONATESE: . Santulli, Tirapelle, Ginaziri, Cavagna, Luoni, Alberton, Vavassori, Menegazzo, Silvano (39′ st Paparella), Scapinello, Nigro (36′ st Mezzanzanica). A disposizione: Pedotti, Donizzetti, Zocco, Villari, Medici, Arpino, Morelli. All. Giovanni Livieri

Arbitro: Tasso di Macerata (Orsogna di Milano e Terlizzi di Bergamo).

Marcatore: 23′ st Vavassori (A).

(foto Caronnese: una fase del match)

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